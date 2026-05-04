    Posted On
    date_range 4 May 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 10:28 AM IST

    നാടകപ്രവർത്തകർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    സജീവൻ കണ്ണപുരത്തിനും മിഥുൻ എം.കെവിക്കും ബി.കെ.എസ് നൽകിയ യാത്രയയപ്പ്

    മനാമ: കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം ബഹ്‌റൈനിലെ കലാരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന പ്രശസ്ത അഭിനേതാവും ചമയക്കാരനുമായ സജീവൻ കണ്ണപുരത്തിനും നടനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനുമായ മിഥുൻ എം.കെവിക്കും ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ്സ് കാരക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദേവദാസ് കുന്നത്ത്, കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി റിയാസ് ഇബ്രാഹിം, മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് വെളുക്കൈ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ കൺവീനർ കൃഷ്‌ണകുമാർ പയ്യന്നൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    TAGS:baharaingulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Farewell to the theatre workers
