Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസതീഷ് കുമാറിനും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 11:57 AM IST

    സതീഷ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    സതീഷ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    സതീഷ് കുമാറിന് നൽകിയ യാത്രയയപ്പിൽനിന്ന് 

    മനാമ: ദീർഘകാലം ബഹ്‌റൈനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന പവിഴദ്വീപിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ - കാലിക്കറ്റ്‌ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബഹ്‌റൈൻ, മുൻ ട്രഷററും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സതീഷ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും പവിഴ ദ്വീപിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

    സംഘടന പ്രസിഡന്റ് ശിവകുമാർ കൊല്ലറോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രെജി ചേവായൂർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഭാരവാഹികൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. യാത്രയയപ്പിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സതീഷ് കുമാർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSocial ActivistFarewellBahrain
    News Summary - സതീഷ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ്
    Similar News
    Next Story
    X