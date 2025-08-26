Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 10:48 AM IST

    നിതീഷ് സക്കറിയക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    OICC Ernakulam District Committee extends farewell to Nitish Zakaria
    നി​തീ​ഷ് സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​തീ​ഷ് സ​ക്ക​റി​യ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ, ദേ​ശീ​യ, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​സ​ൽ കൊ​ച്ചൂ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടാ​തെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു, ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ൻ​സ​ൽ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, പീ​റ്റ​ർ തോ​മ​സ്, ജോ​ൺ​സ​ൻ ത​ച്ചി​ൽ, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, ജോ​ബി ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ന​ൽ​കി. നി​തീ​ഷ് സ​ക്ക​റി​യ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    Gulf NewsFarewellOICC Ernakulam
