Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:16 AM IST

    ഐ.സി.എഫ് ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    ഐ.സി.എഫ് ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉം​റ സ​ർ​വി​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബ​ഷീ​ർ ഹി​ഷാ​മി ക്ലാ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 50 അം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് മ​നാ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, മു​നീ​ർ സ​ഖാ​ഫി ചേ​ക​നൂ​ർ, സ​ക്ക​രി​യ്യ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ സ​ർ​വി​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത സം​ഘം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 28ന് ​യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 39871794, 33892169 ,33372338 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

