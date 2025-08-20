Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:04 PM IST

    സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര്യാ​യം നാ​ട​ണ​യു​ന്നു; 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി രാ​മ​ത്ത് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര്യാ​യം നാ​ട​ണ​യു​ന്നു; 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി രാ​മ​ത്ത് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഗു​രു​ധ​ർ​മ സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചിത്രം)

    വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ‍ലാ​യും തു​ണ​യാ​യും സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ചം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന പ്രി​യ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാ​മ​ത്ത് ഹ​രി​ദാ​സ​ന് 27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം ന​ൽ​കി​യ ജീ​വി​തം, മ​ര​ണം വ​രെ ഓ​ർ​ക്കാ​നും തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടാ​നും പാ​ക​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ത്ര​യേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പാ​നും അ​വ​ർ​ക്കൊ​രു തു​ണ​യാ​കാ​നും ഹ​രി​ദാ​സ​ന് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വ് കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ഞ്ചി​യ​ത്തെ​യും പ​രി​സ​ര​ത്തെ​യും സ​ജീ​വ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും അ​പ​ര​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കു​ന്ന​തി​ലും മാ​ത്രം താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​നാ​യി വീ​ട്ടു​കാ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തും മു​പ്പ​തു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം. 1998ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ദ്യ കു​റ​ച്ച​ു വ​ർ​ഷം ചി​ല ജോ​ലി​ക​ളി​ലാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2000 മു​ത​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം അ​ൽ ജി​ഷി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന​തും ഇ​തേ​യി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഹ​രി​ദാ​സ​ന്‍റെ ര​ക്ത​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും വി​ട്ടു​നി​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ഖ്യാ​തി.

    ഇ​ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ന​വ​കേ​ര​ള​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും വ​ട​ക​ര സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ന്നീ നി​ല​യി​ലും ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ തു​ണ​യാ​യ​ത്. ആ​രോ​രും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ സ്വ​ന്തം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തും മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ന്ത്വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് അ​ത് തി​ക​യാ​തെ​യാ​യി.

    രാ​മ​ത്ത് ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ


    സ്വ​ന്തം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്പോ​ലും തു​ക ബാ​ക്കി വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പ​ട്ട​വ​രോ​ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തു​ക ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ത്ര ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നാ​ലും ആ​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ‍യാ​ലും ഹ​രി​ദാ​സ​ന് അ​തൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മ​ര​ണം​വ​രെ പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ല കേ​സു​ക​ളും ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നു​ണ്ടാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളെ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ന​ന്ദ​ക്ക​ണ്ണീ​രാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് 2012ൽ ​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം 2015ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗു​രു ധ​ർ​മ സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​രം വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഭാ​ര്യ ഷ​റി​ന​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ശ്വി​ൻ ദാ​സും അ​ന​ശ്വ​ര​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഹ​രി​ദാ​സ​ന്‍റെ കു​ടും​ബം. മ​ക​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. മ​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജ​യ​രാ​ജ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ നേ​വ​ൽ ബേ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് സ​ലാം ചൊ​ല്ലി മ​ട​ങ്ങി​യ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ ശി​ഷ്ട​കാ​ലം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ലും വെ​റു​തെ​യി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​ഭാ​ക്കാ​യും തു​ട​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiFarewellbaharain news
    News Summary - farewell gives to Ramath Haridasan
    Similar News
    Next Story
    X