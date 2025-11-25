Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​യേ​രി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​യേ​രി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
     അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​യേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യു​ടെ മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ വ​ട​ക​ര പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​യേ​രി​ക്ക് സ​മ​സ്ത മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ മൗ​ല​വി വെ​ള്ളാ​ളൂ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നു ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​മ്മ​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, ഹാ​രി​സ് മു​ണ്ടേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പി​.ടി റ​ഷീ​ദ് മം​ഗ​ലം, സൈ​ദ് ചു​ണ്ടം പ​റ്റ, ജാ​ഫ​ർ പു​തു​പ്പ​ണം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശു​ഹൈ​ബ് പൂ​ക്കാ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ന​സീം പൂ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

