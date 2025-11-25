അഷ്റഫ് മായേരിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: കഴിഞ്ഞ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സമസ്ത ബഹ്റൈൻ മുഹറഖ് ഏരിയയുടെ മുൻ ഭാരവാഹിയും സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ വടകര പയ്യോളി സ്വദേശി അഷ്റഫ് മായേരിക്ക് സമസ്ത മുഹറഖ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ മൗലവി വെള്ളാളൂർ അഷ്റഫിനു നൽകി. ചടങ്ങിൽ ഉമ്മർ മുസ്ലിയാർ വയനാട്, ശറഫുദ്ധീൻ മാരായമംഗലം, ഹാരിസ് മുണ്ടേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
പി.ടി റഷീദ് മംഗലം, സൈദ് ചുണ്ടം പറ്റ, ജാഫർ പുതുപ്പണം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ശുഹൈബ് പൂക്കാത്ത് സ്വാഗതവും, നസീം പൂനൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
