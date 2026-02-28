Begin typing your search above and press return to search.
    28 Feb 2026 10:43 AM IST
    28 Feb 2026 10:43 AM IST

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 34 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ​റി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബി.​എം.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വെ​ൻ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡെ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഫെ​ഡി​ന്‍റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡെ​ന്നി ജെ​യിം​സ്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്ണ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക്ലോ​ഡി ജോ​ഷി, കാ​ർ​ലി​ൻ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ, സു​ജി​ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

