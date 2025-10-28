Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    28 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:19 AM IST

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നൽകി

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നൽകി
    കു​രു​വി​ള പി. ​മ​ത്താ​യി​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്   

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 50 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ന്റെ മു​ൻ ആ​ത്മാ​യ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​റു​മാ​യ കു​രു​വി​ള പി. ​മ​ത്താ​യി​ക്കും പ​ത്നി ആ​ച്ചി​യ​മ്മ കു​രു​വി​ള​ക്കും ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യു​മാ​യ റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ട​വ​ക മി​ഷ​ൻ ആ​ത്മാ​യ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം ലാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

