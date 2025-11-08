Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:26 PM IST

    ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്

    മ​ത്സ​രം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ബ്‌​നു അ​ൽ ഹൈ​തം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, പൊ​തു​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മൂ​ഹ സ​ഹാ​യി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും ക​ഴി​വി​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​വു​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamIbn Al Haitham Islamic School
    News Summary - Fancy dress competition at Ibn Al Haitham School
    Similar News
    Next Story
    X