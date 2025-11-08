ഇബ്നു അൽ ഹൈതം സ്കൂളിൽ ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരംtext_fields
മനാമ: കുട്ടികളുടെ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇബ്നു അൽ ഹൈതം ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിൽ ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളിൽ സർഗാത്മകത, ആത്മവിശ്വാസം, പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ എന്നിവ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ മത്സരം നടത്തിയത്. സമൂഹ സഹായികൾ, ദേശീയ നേതാക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാവനാത്മക വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
വർണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങളും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനങ്ങളും പരിപാടിയെ സർഗാത്മകതയുടെയും കഴിവിന്റെയും സന്തോഷകരവും അവിസ്മരണീയവുമായ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി.
