Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകുടുംബസംഗമവും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 1:55 PM IST

    കുടുംബസംഗമവും യാത്രയപ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    കുടുംബസംഗമവും യാത്രയപ്പും
    cancel
    camera_alt

    സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മാ ഗായകസംഘത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന​‍്

    മനാമ: ബഹ്റൈൻ സെന്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ്മാ പാരീഷ് ഗായകസംഘത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും നബിയ സാലിഹ് പ്രൈവറ്റ് ഗാർഡനിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇടവക വികാരി റവ. അനീഷ് സാമുവൽ ജോണിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടിയ സമ്മേളനത്തിന​‍് ക്വയര്‍ മാസ്റ്റർ ജെയിംസ് ബേബി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ, ഉന്നത പഠനത്തിനായി ബഹ്‌റൈനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജോഹാന്‍ ജെയിംസ്, അക്ഷിതാ അനില്‍, ഷാരോണ്‍ ഷിബു, ആദലിന്‍ ബിജു, അബിയ ജോര്‍ജ്ജ്, റെബേക്കാ ബിനു എന്നിവര്‍ക്ക് ഗായകസംഘത്തിന് നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    വൈവിധ്യമാർന്ന വിനോദ പരിപാടികൾ, ഗെയിമുകൾ, കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ഗായകസംഘാംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രിയപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ഈ പരിപാടി അവസരം നൽകി. ഷീജാ ബിജു നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FarewellgulfBahrainFamily Reunion
    News Summary - Family reunion and farewell
    Similar News
    Next Story
    X