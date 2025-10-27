Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 3:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 3:29 PM IST

    തെ​ക്കേ കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    തെ​ക്കേ കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    ​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തെ​ക്കേ കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ

    കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ തെ​ക്കേ കൊ​ല്ലം​കോ​ട് ഇ​ട​വ​ക​യി​ലെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സം​ഗ​മം സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി. ഷാ​ജി പൊ​ഴി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​നു​ലാ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ സ്ക്വീ​വ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജൂ​ഡി​റ്റ് ജെ​യിം​സ്, റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ ചി​ന്ന​ത്തു​റ, അ​ലോ​ഷ്യ​സ് കൊ​ച്ചു​തു​റ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ​ൻ​തു​റ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് സേ​വി​യ​ർ പ​രി​ത്തൂ​ർ, വി​ൻ​സെ​ന്റ് മൈ​ക്കി​ൾ വി​നോ​ദ്, മ​രി​യ​നാ​യ​കം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ഡൊ​മി​നി​ക് തോ​മ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യു​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​യി​ൽ മോ​ചി​ത​രാ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും റ​വ. ഫാ. ​ഡൈ​സ​ൺ യേ​ശു​ദാ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​സം​ഗ​മം അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും സൗ​ഹൃ​ദ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ലും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി. സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

