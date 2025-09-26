Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:12 AM IST

    കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റും

    • കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റും

      ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്‍റ​ര്‍ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    • കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റും
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്‍റ​ര്‍ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ കേ​സ് ഇ​ൻ​ചാ​ര്‍ജും ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ചാ​രി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മ​ര​ണം, ബ​ഹ്റൈ​നി​ല്‍ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​സ്ക​ര​ണം, മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന്‍ സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ല്‍കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്കും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ര്‍പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ങ് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹം​സ മേ​പ്പാ​ടി, സ​ലാം എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, ആ​യി​ഷ യു​സ്റ അ​ബ്ദു​ല്ല ത​വോ​ത്ത്, സ​ഫീ​ര്‍ ന​ര​ക്കോ​ട്, ജ​ന്‍സീ​ര്‍ മ​ന്ന​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ശാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​റാ​ജ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും മും​നാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

