Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:14 AM IST

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 28 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി 69 മ​ത് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി, ​ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജേ​ഷ് പെ​രും​ങ്കു​ഴി, തോ​മ​സ് ജെ ​മാ​ത്യു, പ്ര​കീ​ഷ് ബാ​ല, പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​സ്റ്റ​ർ, ആ​ന്റോ ജോ​സ​ഫ്, ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, ആ​ൽ​വി​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, സു​നി ടീ​ച്ച​ർ, ഐ​ശ്വ​ര്യ, സൗ​ന്ദ​ര്യ എ​ന്നി​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ച​ട​ങ്ങി​ന് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു.

