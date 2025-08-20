Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:05 AM IST

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ക്ക് ക​ട്ട്‌ ചെ​യ്ത് മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത് ഷാ​ൻ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​ജോ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. സോ​ണി എ​ബ്ര​ഹാം, ബി​നു വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​ബ്ര​ഹാം കു​രു​വി​ള, അ​രു​ൺ ബി ​എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

