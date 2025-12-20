Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:12 AM IST

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും
    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ കൂ​ഹ്ജി, ഒ​ളി​മ്പി​ക് എ​ന്നി ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ന്നൂ​റി​ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ജി ജേ​ക്ക​ബ്, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഓ​ഡി​റ്റ​ർ മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കാ​ത്തു സ​ച്ചി​ൻ​ദേ​വ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​നോ​ജ്‌ പി​ലി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ, അ​ജി​ത്ത് ഷാ​ൻ, ബി​ജോ തോ​മ​സ്, ബി​നു കോ​ന്നി, ദി​പു എം.​കെ, മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​നോ​ജ്‌ പി​ലി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:medical campgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Family Friendship Day and Medical Camp
