Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    12 March 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    12 March 2026 12:24 PM IST

    കുടുംബ സൗഹൃദവേദി; പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരക്കുന്നു

    കുടുംബ സൗഹൃദവേദി; പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരക്കുന്നു
    മനാമ: കുടുംബസൗഹൃദ വേദി ഉപയോഗയോഗ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ പാഴാക്കാതെ അർഹരായ കുരുന്നുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

    നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗയോഗ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും, അത്പോലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ചു അർഹരായ കുരുന്നുകളെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം.

    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്. ബോബി പുളിമൂട്ടിൽ 3436728, അജിത്ത് കണ്ണൂർ 39232972, അജിത് 33090691, ബിജോ തോമസ് 33040920.

    Girl in a jacket

