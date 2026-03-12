കുടുംബ സൗഹൃദവേദി; പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരക്കുന്നു

Begin typing your search above and press return to search.
12 March 2026
12 March 2026
കുടുംബ സൗഹൃദവേദി; പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരക്കുന്നുtext_fields
News Summary - Family friendly forum; collecting textbooks
മനാമ: കുടുംബസൗഹൃദ വേദി ഉപയോഗയോഗ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ പാഴാക്കാതെ അർഹരായ കുരുന്നുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗയോഗ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും, അത്പോലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ചു അർഹരായ കുരുന്നുകളെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്. ബോബി പുളിമൂട്ടിൽ 3436728, അജിത്ത് കണ്ണൂർ 39232972, അജിത് 33090691, ബിജോ തോമസ് 33040920.
