Madhyamam
    Posted On
    10 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 11:12 AM IST

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് ഓ​ഫ്

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നിന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നീ​ണ്ട​കാ​ല​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്, സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി.​ജെ. അ​ച്ച​ൻ​കു​ഞ്ഞി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും, മാ​ണി മാ​ത്യു​വി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി ​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി പ​ള്ളി വി​കാ​രി വ​ന്ദ്യ സ്ലീ​ബ പോ​ൾ കോ​റെ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ മു​ഖ്യ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ​ന്തോ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് ഐ​സ​ക് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബെ​ന്നി ടി. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ആ​ൻ​സ​ൻ പി. ​ഐ​സ​ക്, പോ​ൾ വ​ർ​ഗീ​സ്, റോ​യ് സാ​മ​വേ​ൽ, ജെ​ൻ​സ​ൺ മ​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റെ​ജി വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

