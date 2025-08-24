Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 8:52 AM IST
    24 Aug 2025 8:52 AM IST

    ‘ഫ​ല​ക്’ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    magazine released
    ‘ഫ​ല​ക്’ മാ​ഗ​സി​ൻ മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ട​ങ്ങി​യ ‘ഫ​ല​ക്’ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​യി​ലെ യു​വ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ശ​ബ്ദ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ഗ​സി​നു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ‘ഫ​ല​ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള മാ​ഗ​സി​നി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ​കാ​യി​ക, സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് മാ​ഗ​സി​ൻ.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ഗ​സി​ൻ എ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​യ​ഫ​ർ അ​ലി വെ​ള്ളേ​ങ്ങ​ര​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ഗ​സി​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​സി​ബ് വേ​ളം, ജ​മീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, സൈ​ജു സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, നി​സാം തെ​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, സ​ജി​ൽ കു​മാ​ർ, എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​പ്പു​റം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​എ​സ്. ജോ​യ്, ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ഐ.​ഒ.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖു​ർ​ഷി​ദ് ആ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    News Summary - ‘Falak’ magazine published
