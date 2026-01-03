Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ്യാ​ജ സ്കൂ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:25 AM IST

    വ്യാ​ജ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് കേ​സ്; ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​നു​ഷി​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി
    വ്യാ​ജ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് കേ​സ്; ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി പൊ​തു​പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് മു​മ്പ് വി​ധി​ച്ച മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ചു​രു​ക്കി. ഇ​യാ​ൾ 1,570.900 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ക​യും ഇ​തേ തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം.

    കേ​സി​ലെ മ​റ്റു ര​ണ്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി കു​റ​ച്ച കോ​ട​തി, അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. പ്ര​തി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും മു​മ്പ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും കു​റ്റം രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    2019 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്കൂ​ൾ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ്യാ​ജ ബി​ല്ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് 5000 ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​മാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ ചെ​റി​യ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ച് കൈ​പ്പ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Court appealBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Fake school invoice case; Bahrain appeals court reduces sentence
    Similar News
    Next Story
    X