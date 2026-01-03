Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:41 AM IST

    വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്: ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ

    വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്: ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ. കേ​സ് ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കേ​സ് 2026 ജ​നു​വ​രി ആ​റി​ലേ​ക്ക് കോ​ട​തി മാ​റ്റി.

    2024, 2025 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റേ​തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​മ്പ​നി​യി​ലെ എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ന​ൽ​കി​യ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, പ്ര​തി നാ​ല് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​തി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മേ യ​ഥാ​ർ​ഥ​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബാ​ക്കി മൂ​ന്നെ​ണ്ണം കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:Bahrain NewsFake medical certificatearrestedgulf news malayalam
