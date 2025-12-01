Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    1 Dec 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:50 PM IST

    വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​ട്ടി​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​ട്ടി​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് ക​മ്പ​നി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രാ​യും ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ സ​പ്ല​യ​ർ​മാ​രാ​യോ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യോ ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം അ​ട​പ്പി​ക്കു​ക​യോ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളു​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഏ​കോ​പി​ത ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ത​ട്ടി​പ്പ്.

    തെ​റ്റാ​യ പേ​മെ​ന്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ക, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ-​മെ​യി​ൽ ത്രെ​ഡു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ന് വ​ള​രെ അ​ടു​ത്ത സാ​മ്യ​മു​ള്ള ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച്, ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ക്കു​ക,

    വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ണം അ​ട​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യോ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സ് ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രീ​തി​ക​ൾ. സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 41ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ആ​ളു​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ടെ​ക്നി​ക്കു​ക​ളാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​തും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​ക്കു​ന്നു. ജ​ന​റേ​റ്റി​വ് എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വ്യാ​ജ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രു പേ​മെ​ന്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന യ​ഥാ​ർ​ഥ​മാ​ണോ​യെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​യോ ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​യോ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​രു​ത്.

    വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ന​മ്പ​റി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​യെ​യോ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ​യോ വി​ളി​ച്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക. (ഇ​ൻ​വോ​യ്സി​ൽ ത​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്).

    പ​ണം അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള പേ​ര് ശ​രി​യാ​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യോ പേ​രു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​രു​ടെ രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ കൈ​മാ​റ​ണം.

    -ത​ട്ടി​പ്പ് ശൃം​ഖ​ല​യെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ, റി​സ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു നെ​റ്റ് വ​ർ​ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​രും നി​യ​മ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണം.

    TAGS:fraudBahrainibusinessesvigilant
