Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:14 AM IST

    വ്യാ​ജ നി​ക്ഷേ​പ, ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി ത​ട്ടി​പ്പ്; പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്പീ​ലി​ലും തി​രി​ച്ച​ടി

    13 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം പി​ഴ​യും ത​ട​വും ശ​രി​വെ​ച്ച് കോ​ട​തി
    വ്യാ​ജ നി​ക്ഷേ​പ, ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി ത​ട്ടി​പ്പ്; പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്പീ​ലി​ലും തി​രി​ച്ച​ടി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ്യാ​ജ നി​ക്ഷേ​പ, ക്രി​പ്‌​റ്റോ ക​റ​ൻ​സി ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ര​ണ്ട് യു​ക്രേ​നി​യ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ളും ഒ​രു മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം 12 പേ​രി​ൽ നി​ന്ന് 4,44,000 ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം (ഏ​ക​ദേ​ശം 9.8 കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ) ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ് വി​ധി വ​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി, യു​ക്രേ​നി​യ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ളി​വി​ലി​രി​ക്കെ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം വീ​ത​വും മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​വും ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ ശി​ക്ഷ​ക​ളും കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ പി​ഴ​യും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം തു​ക 13 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ന​ടു​ത്ത് (ഏ​ക​ദേ​ശം 28.6 കോ​ടി രൂ​പ) വ​രും.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. സ്വ​ർ​ണം, പെ​ട്രോ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഇ​ര​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് വ​ൻ തു​ക​ക​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​തി​ക​ളാ​യ യു​ക്രേ​നി​യ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 12 ഇ​ര​ക​ളെ ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ ലാ​ഭം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​ര​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സാ​ധു​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഒ​രു ക​മ്പ​നി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നെ​യും ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു.

    മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പൗ​ര​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് സ്പെ​യി​ൻ, പോ​ള​ണ്ട്, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​ഹ​രി​ക​ളോ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളോ വാ​ങ്ങാ​നും വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താ​നും ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ഇ​ര​ക​ളെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം ചെ​റി​യ ലാ​ഭം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യു​ക്രേ​നി​യ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് 444,291 ദീ​നാ​റും മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​ക്ക് 83,711 ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് ഇ​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മൊ​റോ​ക്ക​ൻ പ്ര​തി മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    TAGS:Bahrain NewsFake Investment Adsgulf news malayalamcryptocurrency scam
