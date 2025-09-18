Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ്യാ​ജ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:07 AM IST

    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കേ​സ്; പ്ര​തി​യാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കേ​സ്; പ്ര​തി​യാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​വി​ഡ്-19 ആ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കാ​ണി​ച്ച് ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന കേ​സി​ൽ 36 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 500 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ഇ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​പ്ര​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​സ് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് യു​വ​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ത​നി​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഷാ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ കോ​വി​ഡ്-19 ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ കു​റ്റം. ബ്യൂ​ട്ടി സ​പ്ലൈ​സ് ഷോ​പ്പ് ഉ​ട​മ​യാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യ്ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 23ന് ​യു​വ​തി അ​യ​ച്ച വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ത​നി​ക്ക് കോ​വി​ഡ് പോ​സി​റ്റീ​വാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദേ​ശം.

    സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പോ​സി​റ്റീ​വ് പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​സൊ​ലേ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സി​ന്റെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ആ​രോ​ഗ്യ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:courtGulf NewsBahrain NewsAsian woman
    News Summary - Fake certificate case The appeal of the accused Asian woman is pending in court.
    Similar News
    Next Story
    X