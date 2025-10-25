Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസെ​ർ​ച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:42 AM IST

    സെ​ർ​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളി​ലെ വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ൽ അ​തി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    സെ​ർ​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളി​ലെ വ്യാ​ജ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. സെ​ർ​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളി​ലെ പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം. ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹാ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഷോ​യാ


    ​യ 'അ​ൽ അ​മാ​നി​ൽ' സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഒ​രു സേ​വ​ന​ത്തി​നോ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ത്തി​നോ വേ​ണ്ടി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ തി​ര​യു​മ്പോ​ൾ മി​ക്ക​വ​രും ഗൂ​ഗി​ൾ ആ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റ്. തി​ര​ച്ചി​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത് ത​ട്ടി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ‘തി​ര​ച്ചി​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ഒ​രു കൂ​ട്ടം പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​വ പ​ണം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്, അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ് എ​ന്നോ അ​റ​ബി​യി​ൽ പ​ര​സ്യം എ​ന്നോ ചെ​റി​യ അ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഗൂ​ഗി​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും ത​ട്ടി​പ്പാ​യി​രി​ക്കാം’.

    ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ഈ ​പ​ര​സ്യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ക​യും അ​വി​ടെ വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും, 'വി​ല കു​റ​വെ​ന്നു​ള്ള' ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ട് വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ബ​ഹാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​റ​ച്ച് ദി​നാ​ർ ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ന​ല്ല​ത്, പ​ണം മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    - പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ​ണം ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങി​യ വ്യാ​ജ​ൻ ആ​കാം.

    - വി​ല കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട് കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി പ​ണ​മ​ട​ച്ചാ​ൽ നി​മി​ഷ​നേ​രം കൊ​ണ്ട് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാം.

    - ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഗൂ​ഗി​ൾ പോ​ലും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    - അ​റി​യു​ന്ന​തും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ക. വി​ല കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ സൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്.

    - വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ സൈ​റ്റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക, വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, ഗൂ​ഗി​ളി​ലോ മ​റ്റ് സെ​ർ​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളി​ലോ വ​രു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.

    - ഡൊ​മെ​യ്ൻ നാ​മ​ങ്ങ​ൾ (വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വി​ലാ​സം) കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    - സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:online shoppingscam alertBahrain Newsfake ads
    News Summary - Fake ads on search engines are used to scam
    Similar News
    Next Story
    X