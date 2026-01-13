Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:32 AM IST

    നേ​ത്ര ചി​കി​ത്സ ക്യാ​മ്പും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും

    നേ​ത്ര ചി​കി​ത്സ ക്യാ​മ്പും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും
    തു​മ്പ​മ​ൺ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ”തു​മ്പ​ക്കു​ടം” ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ദി​യ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​ത്ര ചി​കി​ത്സ, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ തു​മ്പ​മ​ൺ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ തു​മ്പ​മ​ൺ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ”തു​മ്പ​ക്കു​ടം” ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ദി​യ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തു​മ്പ​മ​ൺ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​ന ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തു​മ്പ​മ​ൺ എം.​ജി യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ നേ​ത്ര ചി​കി​ത്സ​യും തി​മി​ര രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ​വും പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും ന​ട​ത്തി. ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ ലി​ജി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ ജി​ജി സാ​മു​വ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. തു​മ്പ​മ​ൺ ബ്ലോ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ശ്രു​തി, തു​മ്പ​മ​ൺ മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ച​ർ​ച്ച വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ കോ​ശി ജോ​ർ​ജ് ചി​റ​യ​ത്ത്, ഫാ​ദ​ർ അ​ജി​ൻ, ഫാ​ദ​ർ ജോ​ഷ്വാ, ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ ​സാം​കു​ട്ടി പി.​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സ്‌​കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, ജെ.​ആ​ർ.​സി, എ​സ്.​പി.​സി കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് വേ​ണ്ട ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും തു​മ്പ​മ​ൺ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ​റി​ൻ സൗ​ദി​യ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് വേ​ണ്ടി ശ്രീ ​റെ​ന്നി അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    News Summary - Eye treatment camp and diagnosis
