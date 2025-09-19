Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 10:28 AM IST

    ഇ​​സാ ടൗ​​ൺ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ വ്യാ​​പ​​ക പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന; 582 ക​​ട​​ക​​ളി​​ൽ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി

    ഇ​​സാ ടൗ​​ൺ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​ൽ വ്യാ​​പ​​ക പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന; 582 ക​​ട​​ക​​ളി​​ൽ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി
    അ​​ധി​​കൃ​​ത​​ർ പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​ക്കി​​ടെ

    Listen to this Article

    മ​​നാ​​മ: സ​​തേ​​ൺ മു​​നി​​സി​​പ്പാ​​ലി​​റ്റി, ജ​​ന​​റ​​ൽ ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് ഓ​​ഫ് സി​​വി​​ൽ ഡി​​ഫ​​ൻ​​സ്, ഇ​​ല​​ക്ട്രി​​സി​​റ്റി ആ​​ൻ​​ഡ് വാ​​ട്ട​​ർ അ​​തോ​​റി​​റ്റി (ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ), തൊ​​ഴി​​ൽ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം എ​​ന്നി​​വ​​യു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് ഇ​​സാ ടൗ​​ൺ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റി​​ലെ 582 ക​​ട​​ക​​ളി​​ൽ വ്യാ​​പ​​ക പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ന​​ട​​ത്തി. സി​​വി​​ൽ ഡി​​ഫ​​ൻ​​സ് സു​​ര​​ക്ഷാ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ക, കൂ​​ടാ​​തെ വൈ​​ദ്യു​​ത ക​​ണ​​ക്ഷ​​നു​​ക​​ളു​​ടെ​​യും അ​​ഗ്നി​​ശ​​മ​​ന സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ​​യും സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ക എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യു​​ടെ ല​​ക്ഷ്യം. ഇ​​തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി, സി​​വി​​ൽ ഡി​​ഫ​​ൻ​​സ് ടീ​​മു​​ക​​ൾ അ​​ഗ്നി​​ശ​​മ​​ന ഉ​​പ​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സാ​​ധു​​ത​​യും സ്ഥാ​​ന​​വും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ക്ഷ​​മ​​ത​​യും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചു. അ​​തോ​​ടൊ​​പ്പം, മു​​ന്ന​​റി​​യി​​പ്പ് സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്നും ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തി.

    ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​യി​​ലെ വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ ക​​ട​​ക​​ളി​​ലെ​​യും കി​​യോ​​സ്കു​​ക​​ളി​​ലെ​​യും വൈ​​ദ്യു​​ത ക​​ണ​​ക്ഷ​​നു​​ക​​ളും എ​​ക്സ്റ്റ​​ൻ​​ഷ​​നു​​ക​​ളും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ചു. ഇ​​വ സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ എ​​ന്നും അ​​പ​​ക​​ട​​ക​​ര​​മാ​​യ വ​​യ​​റി​​ങ്ങു​​ക​​ൾ ഉ​​ണ്ടോ എ​​ന്നും പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന​​യി​​ൽ ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തി.

    TAGS:Ministry of LaborElectricity and Water AuthoritySouthern MunicipalityGeneral Directorate of Civil Defense
