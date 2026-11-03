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    നേത്രരോഗങ്ങൾക്ക് കിംസ്ഹെൽത്ത് മുഹറഖ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഇനി വിദഗ്ദ ചികിത്സ

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    പ്രമുഖ നേത്രരോഗ വിദഗ്ദൻ ഡോ. ടിനി മാത്യു ചുമതലയേറ്റു
    നേത്രരോഗങ്ങൾക്ക് കിംസ്ഹെൽത്ത് മുഹറഖ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഇനി വിദഗ്ദ ചികിത്സ
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    മനാമ: കിംസ്ഹെൽത്ത് മുഹറഖ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഒഫ്താൽമോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രമുഖ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ടിനി മാത്യു ചുമതലയേറ്റു. മകുലാർ ഡീജനറേഷൻ, ഗ്ലോക്കോമ, തിമിരം, യൂവിറ്റിസ്, ഒക്കുലാർ അലർജി, ഡ്രൈ ഐ രോഗങ്ങൾ, ഷുഗർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നേത്ര സംബന്ധമായ ഏത് തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിദഗ്ദ ചികിത്സ ഇനിമുതൽ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കിംസ്ഹെൽത്തിൽ ലഭ്യമാകും.

    കൂടാതെ, ന്യൂറോ-ഒഫ്താൽമോളജി, കോർണിയ അണുബാധകൾ, അംബ്ലിയോപിയ, മയോപിയ, ഹൈപ്പർമെട്രോപിയ, ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം, പ്രെസ്ബിയോപിയ തുടങ്ങിയ കാഴ്ചാ തകരാറുകൾ, കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്കും ഇവിടെ വിദഗ്ധ പരിചരണം ലഭ്യമാണ്. നേത്രസംബന്ധമായ ചികിത്സകൾക്കായി മുഹറഖ് കിംസ്ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

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    News Summary - Expert Treatment for Eye Diseases Now Available at KIMSHEALTH Muharraq Medical Centre
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