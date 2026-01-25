Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ

    കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ
    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യം കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന 2026-27 ലെ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഒ​രു സാ​ധ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്?

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 35 ദ​ശ ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​ർ 2024-25 വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു അ​യ​ച്ച​താ​ക​ട്ടെ 135.45 ബി​ല്യ​ൺ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റും. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​മ്പ​തു ദ​ശ ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഏ​റെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ അ​വ​ർ​ക്കു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ സിം​ഹ​ഭാ​ഗ​വും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു അ​യ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​തു​ക നാ​ട്ടി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഒ​പ്പം നാ​ടി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യും.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത്ത​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    1. സ​മ​ഗ്ര സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ച്ചു ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​വ​യൊ​ന്നും ത​ന്നെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ബ്ലൂ -​കോ​ള​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് വ​സ്തു​ത. ഇ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു കൊ​ണ്ടാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ക​ഴി​ഞ്ഞു മ​ട​ങ്ങി ചെ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ന​ല്ല ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വാ​യ്‌​പ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം മു​ത​ലാ​യ​വ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര സൂ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം.

    ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്താ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി മാ​തൃ​ക പി​ന്തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ് .

    2. നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ​ല ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ചെ​റു സ​മ്പാ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ചേ​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ത് വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, അ​വ​ർ പ്ര​വാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞു നാ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​വി​ഡ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് (പി.​പി.​എ​ഫ്) പെ​ൺ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ സു​ക​ന്യ സ​മൃ​ദ്ധി യോ​ജ​ന (എ​സ്.​എ​സ്.​വൈ), സീ​നി​യ​ൻ സി​റ്റി​സ​ൺ സേ​വി​ങ്സ് സ്കീം (​എ​സ.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്), സോ​വ​റി​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ് ബോ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം (എ​ൻ.​പി.​എ​സ്)/ ആ​ർ.​ബി.​ഐ റീ​ട്ടെ​യ്ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട് . സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫെ​മ (ഫെ​മ) നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി ഇ​ത്ത​രം വി​വേ​ച​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    3. വി​മാ​ന​ക്കു​ലി​ക്കൊ​ള്ള​യാ​ണ് എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. അ​വ​ധി /ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​മാ​ന​ക്കൂ​ലി ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​നി​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    4. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി​യി​ലെ വി​വേ​ച​നം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​തും /എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും 31.2% ടി.​ഡി.​എ​സ് (ടി.​ഡി.​എ​സ്) പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് .1000 രൂ​പ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് 312 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ടി.​ഡി.​എ​സ് പി​ടി​ക്കും. ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ദാ​യ​ക​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് നി​കു​തി പി​ടി​ക്കും. നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ല വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 10 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണി​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു ഇ​ത് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ണം. നി​ല​വി​ൽ ഐ.​ടി.​ആ​ർ-2 എ​ന്ന ഫോം ​ആ​ണ് ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​ള​രെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് . അ​തു​കൊ​ണ്ടു ഐ.​ടി.​ആ​ർ-1 പോ​ലു​ള്ള ല​ളി​ത​മാ​യ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ഫോ​മു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 12 ല​ക്ഷം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ഇ​ത് നാ​ല് ല​ക്ഷ​മാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗെ​യി​ൻ നി​കു​തി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​വേ​ച​നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യി​ൽ ചി​ല​തു മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​ത്ത​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​വ​ർ​ക്കു കി​ട്ടു​ന്ന വ​രു​മാ​നം മി​ക്ക​വാ​റും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു അ​യ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് നാ​ട്ടി​ലെ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വി​ല​പ്പെ​ട്ട വി​ദേ​ശ നാ​ണ്യ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത​തു​ണ്ട്. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും, നി​കു​തി​യി​ന​ത്തി​ലും ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ ധാ​രാ​ളം വി​ദേ​ശ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വ​ൻ​കി​ട വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​രും. ഇ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​രോ​ഗ​തി​ക്കു സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    (തു​ട​രും)

    (ഒ​മാ​നി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

