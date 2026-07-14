തൊഴിലുടമയുടെ ‘അബ്സെൻസ് ഫ്രം വർക്ക്’ പരാതിക്കെതിരെ പ്രവാസികൾക്കിനി അപ്പീൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം

തൊഴിലുടമയുടെ ‘അബ്സെൻസ് ഫ്രം വർക്ക്’ പരാതിക്കെതിരെ പ്രവാസികൾക്കിനി അപ്പീൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, പ്രവാസികൾ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന പരാതിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എൽ.എം.ആർ.എ നവീകരിച്ചു. ഇനി മുതൽ തൊഴിലുടമ ‘അബ്സെൻസ് ഫ്രം വർക്ക്’ അറിയിപ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 11 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഓൺലൈനായി അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഈ നവീകരണം വഴി അപ്പീൽ നടപടികൾക്കായി ആവശ്യമുള്ള ഭരണപരമായ അനുമതികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ അപേക്ഷകൾ വെറും മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഏകീകരിച്ചതും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചതും ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്.
നൂതനമായ ഡിജിറ്റൽ പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ സേവന നിലവാരം ഉയർത്താനും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമയം ലാഭിക്കാനും ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എൽ.എം.ആർ.എയുടെ സർവീസസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അൽ അറബി വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം 1,300-ഓളം സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തവാസുൽ സംവിധാനം വഴി ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിക്ഷേപകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, രഹസ്യ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
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