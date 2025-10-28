Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​സ ഇ​നി ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ക​ണം

    പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെൻറി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​സ ഇ​നി ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ക​ണം
    മ​നാ​മ: സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​ക​ൾ ഇ​നി​മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ല​മെൻറി​ലെ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. എം.​പി ഡോ. ​മു​നീ​ർ സ​റൂ​ർ ആ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പാ​ർ​ല​മെൻറി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​പ​ര​വും നേ​തൃ​പ​ര​വു​മാ​യ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ര​വ​ധി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം തു​ട​രു​ന്ന​ത് ക​ഴി​വു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​താ​യി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത് യോ​ഗ്യ​രാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളെ ആ​യി​രി​ക്കും. ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, യോ​ഗ്യ​രാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മേ​ഖ​ല​യും അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ച​യ​വും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ ഓ​രോ ക​മ്പ​നി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര റി​പ്ലേ​സ്‌​മെൻറ് പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​ന-​പ​രി​ശീ​ല​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴെ ത​ലം മു​ത​ൽ ഉ​ന്ന​ത ത​സ്തി​ക​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​നു​പാ​തം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​ദേ​ശ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​സ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്, ക​മ്പ​നി ബ​ഹ്‌​റൈ​നൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. അ​നു​യോ​ജ്യ​നാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ൻ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ താ​ല​ക്കാ​ലി​ക ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ന്ന​ത​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​മാ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​മാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Expatriates working in government-affiliated institutions must now comply with the Bahrainization Law.
