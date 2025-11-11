Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:49 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ണം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് 'വി​ർ​ച്വ​ൽ റെ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സ്' ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ​തും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, ക്ഷേ​മ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ളം മി​ക​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് 'വി​ർ​ച്വ​ൽ റ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സ്' ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ റ​വ​ന്യൂ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​മാ​യി വി​ഡി​യോ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഒ​പ്പ്, ഇ-​നോ​ട്ട​റി അം​ഗീ​കാ​രം എ​ന്നി​വ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലും കാ​ല​താ​മ​സ​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന 'പ്ര​വാ​സി സ്മാ​ർ​ട്ട് ഐ​ഡി' പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും ആ​ധാ​ർ ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ഐ​ഡി വ​ഴി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ ഒ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ൻ​സീ​വ് റി​വി​ഷ​ൻ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ല​വി​ലെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ക​ള​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ജി​ല്ല എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫാ​മി​ലി ഡെ​സ്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളും പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ പ​തി​വാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ (വി​ർ​ച്വ​ൽ പ്ര​വാ​സി​സ​ഭ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പൈ​ല​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. വി​ർ​ച്വ​ൽ റെ​വ​ന്യൂ ഓ​ഫി​സ്, ഇ-​പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ർ​ണി, പ്ര​വാ​സി സ്മാ​ർ​ട്ട് ഐ​ഡി, വി​ർ​ച്വ​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​ഭ എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഞാ​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി ദു​സി​ത്ത് താ​നി ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സം​വ​ദി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫി​നെ പ്ര​ധി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഹ​മീ​ദ് ഈ​ശ്വ​ര​മം​ഗ​ലം, ഹ​മീ​ദ് പ​ര​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bahrain NewsExpatriatesDigital Servicesgulf news malayalam
    News Summary - Expatriates need new digital services - ICF
