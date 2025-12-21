Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:41 PM IST

    ന​ട​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​

    ശ്രീനിവാസൻ

    മ​ല​യാ​ളി​യെ ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ. പി.​എ. ബ​ക്ക​റി​ന്റെ മ​ണി​മു​ഴ​ക്കം എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ കാ​ഴ്ചാ​കു​തൂ​ഹ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം മേ​ള, കോ​ല​ങ്ങ​ൾ, പ​ഞ്ച​വ​ടി​പ്പാ​ലം, യ​വ​നി​ക തു​ട​ങ്ങി കെ.​ജി. ജോ​ർ​ജ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മേ​ള​യി​ൽ മ​മ്മൂ​ട്ടി എ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പോ​ലും ശ്രീ​നി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ലാ​ണ്.

    പി​ന്നീ​ട് പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​ന്റെ സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ടു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഏ​ക്കാ​ല​ത്തും ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഭ്ര​കാ​വ്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പി​റ​വി കൊ​ണ്ട​ത്. സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ‘ന​മ്മ​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് തോ​റ്റു’ എ​ന്ന ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഈ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് നി​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. 40 വ​യ​സ്സ് പി​ന്നി​ട്ട ഒ​രാ​ളു​ടെ ബാ​ല്യ, കൗ​മാ​ര, യൗ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​ക്കെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചു ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ചും ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ജ​നി​കാ​ന്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ വ​ലി​യ പ​ല താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളാ​യി ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​റ്റി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു ​കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, എം.​ടി​യെ​പ്പോ​ലെ, ലോ​ഹി​യെ​പ്പോ​ലെ കേ​ര​ളം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് പ​ല​രും നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളി​ലെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​യാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ങ്ങ​ച്ച​ങ്ങ​ളും പൊ​യ്മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വേ​ണ്ട വി​ധ​ത്തി​ൽ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ല്ല എ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​രും.

    മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ പ​റ​മ്പ​രാ​ഗ​ത നാ​യ​ക​സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ങ്ങ​ളെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​തി ഗ്രാ​മ വി​ശു​ദ്ധി നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ വി​ട പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നു​പോ​യ ക​ഥ​ക​ൾ ഈ ​മ​ണ്ണി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​വും. ആ ​തൂ​ലി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വി​രി​ഞ്ഞ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​തും പ​റി​ച്ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ നി​റ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​യാ​യി ആ ​വ​ലി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ൻ അ​മ​ര​നാ​യി​ത്ത​ന്നെ തു​ട​രും.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് തീ​രാ​ന​ഷ്ടം -കെ.​പി.​എ

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ന​ട​ൻ, തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങി​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​വാ​ർ​ത്ത അ​ത്യ​ന്തം ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സൃ​ഷ്ടി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ഭി​ന​യ​ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ഴ​മു​ള്ള തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് എ​ല്ലാ​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ത​ല​മു​റ​ക​ളോ​ളം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തി​ന് വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍. ല​ളി​ത​മാ​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ അ​ഭ്ര​പാ​ളി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണം മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​ക്കും ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തി​നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. ആ​ത്മാ​വി​ന് ശാ​ന്തി നേ​രു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടേ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും കെ.​പി.​എ വാ​ര്‍ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ​മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​വൈ.​സി.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു​പോ​ലെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത മി​ക​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.​​

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ല​ളി​ത​മാ​യ ഹാ​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ക​ഴി​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ബാ​ക്കി​വെ​ച്ചു​പോ​യ ക​ഥ​ക​ളും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും ഓ​ർ​ത്തി​രി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ആ ​പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ദുഃ​ഖി​ത​രാ​യ സി​നി​മ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ഷ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ആ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ അ​സ്‌​ത​മി​ക്കാ​ത്ത സൂ​ര്യ​ൻ

    മ​നോ​ജ്‌ മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ (സ്റ്റേ​ജ് ഷോ ​സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, സം​ഘാ​ട​ക​ൻ)

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ന​ട​നാ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്താ​യും മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​നെ ന​മു​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത ഓ​രോ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും എ​ഴു​തി​യ ഓ​രോ വ​രി​യും ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ചി​ന്ത​യും ചി​രി​യും ജ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും സ്ക്രീ​നി​ൽ ജീ​വ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ൻ.

    തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് വെ​റും സി​നി​മ​ക​ള​ല്ല. ജീ​വി​ത പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. എ​ന്റെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ദ​ര​വ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഭാ​ഗ്യം എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ന്ധം ക​ഴി​ഞ്ഞ മു​പ്പ​ത്തി​യ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​വും ഞാ​ൻ ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​നു​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക ലോ​ക​ത്തി​നു തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ​മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പേ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച മ​ഹാ​നാ​യ താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് മ​ര​ണ​മി​ല്ല. കോ​ടാ​നു​കോ​ടി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​രി​ക്കി​ല്ല.! പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​ന് ക​ണ്ണീ​രി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി.

