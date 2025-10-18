Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Oct 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 10:07 AM IST

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും പി​ഴ​യും
    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​പോ​യ സ​മ​യം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി. ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 39കാ​രി​യെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് വ​ഞ്ച​ന​യി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ടി​യ​തി​നാ​ണ് ശി​ക്ഷ. ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ, 1,000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും ഒ​ടു​ക്ക​ണം.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​യ 62കാ​രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​യ അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി അ​വ​രു​ടെ ബെ​നി​ഫി​റ്റ് പേ ​ആ​പ് വ​ഴി പ​ണം കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത​ത്. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ ഫോ​ൺ പി​ൻ ന​മ്പ​റും അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി നേ​ര​ത്തേ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ല് ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 778 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്.

    . റ​സി​ഡ​ൻ​സി ഫീ​സ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ​ണം എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​യു​ടെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ഇ​വ​രെ ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

