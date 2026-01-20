Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:27 PM IST

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    ടീം ​പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ര​ങ്ക​രാ​ജ​ന്

    തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റുന്നു

    മ​നാ​മ: പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം ബാ​ധി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ദ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കും വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ഹാ​യം യു​വാ​വി​ന്റെ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ങ്ക​രാ​ജ​ൻ, സ​തീ​ഷ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ഖ് എ​രു​മേ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ഡ്വ. ഷ​ഫ്‌​ന ത​യ്യി​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. യു​വാ​വി​ന്റെ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ ടീം ​പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന് ര​ങ്ക​രാ​ജ​ൻ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബോ​ധ​വും ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം, സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ, ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ സാ​ജി​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല കു​റ്റ്യാ​ടി, ഷി​ജി​ന ആ​ഷി​ക് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

