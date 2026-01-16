Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്രവാസി വെൽഫെയർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:46 AM IST

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മജീദ് തണൽ പ്രസിഡന്റ്, ആഷിക് എരുമേലി ജനറൽ സെക്രട്ടറി
    പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ (പ്രസി), ആ​ഷി​ക്ക് എ​രു​മേ​ലി (ജന.സെക്ര), അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി (ട്രഷ).

    Listen to this Article

    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സേവന മേഖലകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസി വെൽഫെയറിന്റെ 2026-27 കാലഘട്ടത്തേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റായി മജീദ് തണലിനെ പ്രവാസി വെൽഫെയർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരനും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സേവന മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ മജീദ് തണൽ കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശിയാണ്. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോട്ടയം എരുമേലി സ്വദേശി ആഷിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ഷാഹുൽ ഹമീദ് വെന്നിയൂർ, ബദറുദ്ദീൻ പൂവാർ എന്നിവരെയും സെക്രട്ടറിമാരായി ജോഷി ജോസഫ് അടൂർ, മുഹമ്മദ് അലി സി എം, ഇർഷാദ് കോട്ടയം, സബീന അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. അനസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയാണ് ട്രഷറർ. 2026 - 27 പ്രവർത്തന കാലയളവിലേക്കുള്ള പ്രവാസി വെൽഫെയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായി അബ്ദുല്ല കുറ്റ്യാടി, രാജീവ് നാവായിക്കുളം, ജമാൽ ഇരിങ്ങൽ, അജ്മൽ ഹുസൈൻ, ഷിജിന ആഷിക്, അഡ്വ. ഷഫ്ന ത്വയ്യിബ്, സാജിർ ഇരിക്കൂർ, അനിൽ കുമാർ, സിറാജ് പള്ളിക്കര എന്നിവരെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജനറൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു.

    പ്രവാസി സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും റസാക്ക് പാലേരി നേതൃത്വം നൽകി. ബദറുദ്ദീൻ പൂവാർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സി. എം. മുഹമ്മദലി സംഘടന റിപ്പോർട്ടും ഇർഷാദ് കോട്ടയം പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. എസ്‌.ഐ.ആർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: ജനാധിപത്യത്തിന് മേലുള്ള ഭീഷണി എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രമേയം ജോഷി ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainExpatriate Welfarenew officials
    News Summary - Expatriate Welfare Officers Elected
    Similar News
    Next Story
    X