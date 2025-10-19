Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ; കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം -ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ; കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം -ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​മി​ത​മാ​യ കാ​ല​താ​മ​സം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്ക് മ​ങ്ങ​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ആ​രോ​പി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി ആ​റ് മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ മാ​സ​വും, ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും സ​മ​യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​റി​യ അ​ക്ഷ​ര​ത്തെ​റ്റു​ക​ൾ​പോ​ലും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​ള്ളാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​പി​ശ​കു​ക​ൾ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ, അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​റി​യു​ന്ന​തി​നോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പോ​ലും ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​മാ​സ വ​രു​മാ​നം ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്, നി​ല​വി​ലെ ഈ ​മെ​ല്ല​പ്പോ​ക്ക് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും.പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ക​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം അ​ബൂ​ത്വാ​ലി​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വെ​റും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി പോ​കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കാ​ത്ത നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

