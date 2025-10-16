Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:04 AM IST

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ; കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണം

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ; കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വേ​ണം
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഈ​യ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​മി​ത​മാ​യ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ കൃ​ത്യ സ​മ​യ​ത്ത് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തു​കാ​ര​ണം പ​ല അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും ഏ​ഴും എ​ട്ടും മാ​സം കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​താ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ക്ഷ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​മാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പെ​ൻ​ഷ​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​ത് പ്ര​ശ്നം വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, മ​റ്റ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചി​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    1. പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ മെ​യി​ൽ, കോ​ൾ, ലെ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​ത കാ​ണി​ക്ക​ണം.
    2. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 5000 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക.
    3. പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.
    4. നോ​ർ​ക്ക വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം.
    5. നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക.
    6. തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.
    7. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക.
    8. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ റേ​ഷ​ൻ അ​രി വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​വി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ക.
    9. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട​റി​യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.
    10. നോ​ർ​ക്ക ബോ​ർ​ഡ്, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ യോ​ഗ്യ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.
