Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:41 PM IST

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വീ​ണ്ടും മു​ട​ങ്ങി: കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വീ​ണ്ടും മു​ട​ങ്ങി: കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം വീ​ണ്ടും താ​ളം​തെ​റ്റി. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു. മ​രു​ന്നി​നും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം കാ​ര​ണം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    മു​മ്പ് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ പെ​ൻ​ഷ​ൻ മു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പെ​ൻ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ൻ​ഷ​ൻ പാ​സാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച മാ​സം മു​ത​ലു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തു​ക പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    30,000 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം കു​ടി​ശ്ശി​ക തു​ക കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​വ​രു​ണ്ട്. ഈ ​തു​ക പ​ല​ത​വ​ണ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. അം​ഗ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ചെ​റി​യ തു​ക​യു​ടെ അ​ട​വി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​ന്നാ​ൽ പോ​ലും പെ​ൻ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​നും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത് എ​ല്ലാ മാ​സ​വും അ​ഞ്ചാം തീ​യ​തി ത​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൂ​ടാ​തെ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 5,000 ആ​യി ഉ​ട​ൻ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക്ഷേ​മ​നി​ധി അ​ട​വി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഭാ​രി​ച്ച പി​ഴ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ അ​ട​വി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ 100 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ട​വി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യും പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 14,000ത്തോ​ളം രൂ​പ വാ​ങ്ങി ന​ട​പ്പാ​ക്കി‍യ നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ളും കെ.​എം.​സി.​സി. ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം പ്ര​വാ​സം ന​യി​ച്ച എ​ല്ലാ ആ​ളു​ക​ളെ​യും നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Expatriate pension suspended again: Bahrain KMCC demands immediate payment of alimony
