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    Qatar
    Posted On
    date_range 16 July 2026 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 12:52 PM IST

    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ഉ​ട​ന്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണം

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    പ്ര​വാ​സി പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ വി​ത​ര​ണം ഉ​ട​ന്‍ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണം
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    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സം മു​ത​ലു​ള്ള പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ക വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യ​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ തു​ക​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​ര്‍ഹ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം ഇ​നി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥി​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ടും കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗം ഷം​സു വാ​യേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Expatriate pension distribution should be resumed immediately
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