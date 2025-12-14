Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 14 Dec 2025 10:22 AM IST
    പ്ര​​തി​​ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​യി പ്ര​​വാ​​സി സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ൾ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ‘യു.​ഡി.​എ​ഫ്’ -കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​​നാ​​മ: കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ന്റെ ഉ​​ള്ള​​ട​​ക്കം യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് ആ​​ണ് എ​​ന്ന് വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യി വി​​ധി എ​​ഴു​​തി​​യ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ല​​മാ​​ണി​​തെ​​ന്ന് കെ.​​എം.​​സി.​​സി ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ പ്ര​​തി​​ക​​രി​​ച്ചു. ശ​​ക്ത​​മാ​​യ ആ​​ധി​​പ​​ത്യ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് വി​​ജ​​യം ക​​ര​​സ്ഥ​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്. മ​​തേ​​ത​​ര മൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഉ​​റ​​ച്ചു​​നി​​ന്നു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള കോ​​ൺ​​ഗ്ര​​സി​​ന്റെ​​യും മു​​സ്‍ലിം ലീ​​ഗി​​ന്റെ​​യും നി​​ല​​പാ​​ടു​​ക​​ൾ​​ക്ക് ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ​​വി​​ശ്വാ​​സി​​ക​​ളാ​​യ മ​​ല​​യാ​​ളി​​ക​​ൾ ന​​ൽ​​കി​​യ അം​​ഗീ​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് ഈ ​​തി​​ള​​ക്ക​​മു​​ള്ള വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് നി​​ദാ​​ന​​മെ​​ന്ന് കെ.​​എം.​​സി.​​സി ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ ആ​​ക്ടി​​ങ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് എ.​​പി. ഫൈ​​സ​​ലും ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ശം​​സു​​ദ്ദീ​​ൻ വെ​​ള്ളി​​കു​​ള​​ങ്ങ​​ര​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    സി.​​പി.​​എം വി​​ത​​ച്ച​​ത് ബി.​​ജെ.​​പി കൊ​​യ്യു​​ന്ന ദൗ​​ർ​​ഭാ​​ഗ്യ കാ​​ഴ്ച​​ക്ക് പി​​ണ​​റാ​​യി മ​​റു​​പ​​ടി പ​​റ​​യ​​ണ​​മെ​​ന്നും അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു പാ​​ഠം പ​​ഠി​​ക്കാ​​ൻ സി.​​പി.​​എം ത​​യാ​​റാ​​വ​​ണ​​മെ​​ന്നും ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യി​​ലൂ​​ടെ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

