Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:40 AM IST

    അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം; മൂ​സാ​ക്ക നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്...

    അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം; മൂ​സാ​ക്ക നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്...
    52 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ട​ണ​യാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ് മൂ​സാ​ക്ക. അ​ന്ന് ക​ട​ൽ താ​ണ്ടി ഉ​രു​വി​ലേ​റി പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ക​പ്പ​ൽ ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ മൂ​സാ​ക്ക​യെ​ന്ന പേ​രാ​മ്പ്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഒ​രു​പി​ടി സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന്, 52 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ആ ​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​വ​ണി​യി​ച്ച്, ഒ​രു ആ​യു​സ്സി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം ഈ ​മ​ണ​ൽ​ത്ത​രി​ക​ളി​ൽ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ ഏ​ടു​ക​ളും വാ​യി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ആ ​വ​ലി​യ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​മാ​യി മൂ​സാ​ക്ക മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യ​ല്ല; ഒ​രു ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്."

    1974ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ‘അ​ന്ന​ത്തെ ജീ​വി​തം വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു’ - വൈ​ദ്യു​തി​യും എ.​സി​യും ഹീ​റ്റ​റും ന​ല്ലൊ​രു താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​ഷ്ട​ത​ക​ൾ മൂ​സാ​ക്ക ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ചൂ​ടു​കാ​ല​വും ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​വും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്ന ആ ​കാ​ലം ക​ട​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ന്നം ത​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചാ​ണ് മൂ​സാ​ക്ക വാ​ചാ​ല​നാ​കു​ന്ന​ത്. ‘‘അ​ന്ന് വ​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ള്ള ചെ​റി​യ ബ​ഹ്റൈ​ന​ല്ല ഇ​പ്പോ​ൾ’..! അ​തി​ന്റെ പ​ത്തി​ര​ട്ടി വ​ലു​പ്പ​വും സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​റ്റ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ബ​ഹ്റൈ​നി​ന്റെ മാ​റ്റം അ​നു​ഭ​വ​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്റെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യൗ​വ​ന​കാ​ല​ത്ത് ഷ​വ​ർ​മ മേ​ക്ക​റാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മൂ​സാ​ക്ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഓ​ഫി​സ് ജോ​ലി​യാ​ണ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ എ​ണ്ണ​മ​റ്റ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്ത്, ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യെ കാ​ണാ​നും സൊ​റ പ​റ​യാ​നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘അ​യ​ക്കൂ​റ പാ​ർ​ക്കി​ന​ട​ത്ത് പോ​യാ​ൽ ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടും അ​വ​രോ​ട് ഏ​റെ നേ​രം ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും’’ - മൂ​സാ​ക്ക പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ത​ന്റെ പ​രി​ച​യ​ക്കാ​രോ​ട് യാ​ത്ര പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ത​ന്റെ 72ാം വ​യ​സ്സി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് മൂ​സാ​ക്ക. ജ​നു​വ​രി 11-നാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ പ​ള്ളി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും വീ​ടി​ന​ടു​ത്താ​യു​ള്ള അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ണ​ലാ​കാ​നു​മാ​ണ് താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മൂ​സാ​ക്ക പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി. മ​ക​ൻ ന​ജീ​ൽ മൂ​സ ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലാ​ണ്.

