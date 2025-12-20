Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:33 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​മാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലേ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​ഫ. ജോ​സ് വ​ട്ട​ക്കോ​ട്ട​യി​ൽ ഫി​ലി​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 11 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ചാ​പ്റ്റ​ർ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​കാ​ശ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, മാ​ന​വി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ആ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്-​ഓ​ൺ-​റെ​ക്കോ​ർ​ഡാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​ആ​ർ.​ഒ​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് ഇ​റ്റ​ലി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ രൂ​പീ​ക​ര​ണം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള പി.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം, അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​ന​വി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, എം​ബ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പി.​എ​ൽ.​സി ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ, ‘ന്യാ​യം, മാ​ന​വി​ക​ത, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

