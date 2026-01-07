Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 1:58 PM IST

    സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ഒ​ന്നി​പ്പി​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി നേ​തൃ​സം​ഗ​മം

    സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ഒ​ന്നി​പ്പി​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി നേ​തൃ​സം​ഗ​മം
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹോ​ദ​ര്യ സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഒ​രു​മി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് “പ്ര​വാ​സി ഒ​ന്നി​പ്പ്” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹോ​ദ​ര്യ സം​ഗ​മം പ്ര​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ടും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​ന്നി​പ്പ് കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ 'പ്ര​വാ​സി ഒ​ന്നി​പ്പ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഭി​ന്നി​പ്പു​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഒ​ന്നി​പ്പു​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പൈ​തൃ​ക​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മു​ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​ക്കി ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ് ന​മു​ക്ക് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ദൗ​ത്യം എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത സം​ഗ​മം, ഐ​ക്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ശ​ക്ത​മാ​യി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. . “ പ്ര​വാ​സി ഒ​ന്നി​പ്പ്” എ​ന്ന പേ​ര് ത​ന്നെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സു​ബൈ​ർ എം.​എം, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, അ​ജ്മ​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​സീ​ൽ, ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തി​ക്കോ​ടി, അ​ന​സ് റ​ഹീം, സ​ൽ​മ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ജ്യോ​തി മേ​നോ​ൻ, സ​യീ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ, സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, ജ​ലീ​ൽ മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, നി​സാ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ, സ​ലിം ത​ള​ങ്ക​ര, ല​ത്തീ​ഫ് കോ​ളീ​ക്ക​ൽ, ഗോ​പാ​ല​ൻ, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ജ​യേ​ഷ്, വി​നീ​ഷ് എം.​പി, സി​ബി​ൻ സ​ലീം, ജെ.​പി.​കെ. തി​ക്കോ​ടി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ള​പ​ട്ട​ണം, ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ജി​ജി മു​ജീ​ബ്, ദീ​പ​ക് ത​ണ​ൽ, സ​ബീ​ന അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, ജ​യേ​ഷ്, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ജു​നൈ​ദ് കാ​യ​ണ്ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ജി, ഷ​ഫീ​ഖ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹ​സ​ൻ, മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി, സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ മ​ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഒ​ന്നി​പ്പി​ൽ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഹു​ൽ വെ​ന്നി​യൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സാ​ജി​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ല​പ്പു​റം, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:expatriateBahrain Newsgulf news malayalam
