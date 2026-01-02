Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:55 AM IST

    പ്ര​വാ​സി സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വാ​സി സ​മ്മേ​ള​ന​വും പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഇ​ന്ന് അ​ദ് ലി​യ ഔ​റ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​കും.

    പ്ര​വാ​സി സ​മ്മേ​ള​നം വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വെ​ന്നി​യൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി വി​പു​ല സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി, അ​ബ്ദു​ല്ല കു​റ്റ്യാ​ടി, ഷി​ജി​ന ആ​ഷി​ക്, നൗ​ഷാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം, വ​ഫ ഷാ​ഹു​ൽ, രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ല​പ്പു​റം, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​സ്‌​ലം കു​നി​യി​ൽ, അ​നി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കെ.​പി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​ഞ്ചി​ലെ പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Expatriate conference today
