Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 8:50 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യം, സ​ന്തോ​ഷം, സു​സ്ഥി​ര​ത: എ​ൻ.​ഐ.​എ​സ് യു​നെ​സ്‌​കോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ആ​രോ​ഗ്യം, സ​ന്തോ​ഷം, സു​സ്ഥി​ര​ത: എ​ൻ.​ഐ.​എ​സ് യു​നെ​സ്‌​കോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ യു​നെ​സ്‌​കോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ

    മ​നാ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തെ​യും​കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ (എ​ൻ.​ഐ.​എ​സ്) ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ യു​നെ​സ്‌​കോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ‘എ ​ജേ​ണി ത്രൂ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​പ്പി​ന​സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യം 3- ഗു​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ബീ​യി​ങ് എ​ന്ന​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ-​അ​പ് ഓ​ഫ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ൾ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലു​ൽ​വ ഗ​സാ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെൻറ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​നാ​ദ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​മാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ആ​രോ​ഗ്യം, സ​ന്തോ​ഷം, പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ‘എ​ർ​ത്ത് ട​ണ​ൽ’ ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വു​മു​ള്ള ഭൂ​മി​യെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ഈ ​മോ​ഡ​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ശ​ക്ത​മാ​യി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വ​ന​യെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ.​കെ. ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:Unescoexhibitionbaharain newsgulf news malayalam
    News Summary - Health, Happiness, Sustainability: NIS UNESCO Exhibition Highlights
