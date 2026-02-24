Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ

    മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ഫ്താ​ർ
    സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, റാ​ന്നി

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ നോ​മ്പു​തു​റ വേ​ദി​യും സ​ദ​സ്സും എ​ന്ന അ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വ​ലു​പ്പ​ച്ചെ​റു​പ്പ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നോ​മ്പു​തു​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണ്. ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​ക്ക് പ​ക​രം വേ​ദി​യും സ​ദ​സ്സും ഒ​ന്നാ​കു​ന്ന സ​മ​ന്വ​യം നോ​മ്പു​തു​റ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​വ​രെ​ല്ലാം ഒ​ന്നാ​ണ് സ​മ​ന്മാ​രാ​ണ് എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്നും എ​ത്തി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​താ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഒ​രേ ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ നോ​മ്പു​തു​റ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഒ​രു തു​റ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച മാ​തൃ​ക മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    നോ​മ്പു​തു​റ ഒ​രു​മി​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും ഒ​ന്നാ​ക​ലി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​ശം​സ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    നോ​മ്പു​തു​റ കേ​വ​ലം ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ ക​സേ​ര​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം വി​ശാ​ല​മാ​യ പു​ൽ മൈ​താ​നി​യി​ൽ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്ന് ഒ​രു പ​ന്തി​യി​ൽ ഒ​റ്റ മ​ന​സ്സോ​ടെ ഉ​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ ഉ​ള്ളു​കൊ​ണ്ട് പ​ങ്കി​ടു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച ഇ​നി​യും ഈ ​കൊ​ച്ചു പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​യി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും തു​ട​ര​ട്ടെ.

    News Summary - Exemplary Iftar
