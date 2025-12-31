Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:54 AM IST

    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു
    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​വി​ധ റാ​ങ്കു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മ​ൻ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, മി​സ്ന ഫാ​ത്തി​മ, ഇ​ഷ മെ​ഹ്റി​ൻ, മാ​ഹി​റ ഫാ​ത്തി​മ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ര്‍ഡ് കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ര്‍, ഒ​മാ​ന്‍, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ദ്‌​റ​സാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി 2025 ന​വം​ബ​ര്‍ 29ന് ​ന​ട​ത്തി​യ സ്മാ​ര്‍ട്ട് സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് മെ​യി​ന്‍ പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്രി​ലി​മി​ന​റി, മെ​യി​ന്‍ എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു മു​ത​ല്‍ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ 1,22,500 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 9520 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ഒ.​എം.​ആ​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ 3200 സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 3500 ഇ​ന്‍വി​ജി​ലേ​റ്റ​ര്‍മാ​രും 3200 ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സാ​മി​ന​ര്‍മാ​രും 220 ഡി​വി​ഷ​ന്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​രും പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റൈ​സ്ഡ് വാ​ല്വേ​ഷ​ന്‍ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രാ​ഴ്ച​കൊ​ണ്ട് മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​ര​ന്തൂ​ര്‍ മ​ര്‍ക​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ റാ​ങ്ക് ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​രു​ടെ​യും പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ് ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മി​സ്ന ഫാ​ത്തി​മ (രി​ഫ), മ​ൻ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ (രി​ഫ) എ​ന്നി​വ​ർ മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കും ഇ​ഷ മെ​ഹ്റി​ൻ റി​യാ​സ് (ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം), മാ​ഹി​റ ഫാ​ത്വി​മ (രി​ഫ) അ​ഞ്ചാം റാ​ങ്കും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ളെ സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ച് ക​മ്മി​റ്റി​യും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

