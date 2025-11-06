Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Nov 2025 12:05 PM IST
    date_range 6 Nov 2025 12:05 PM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം- വ​ട​ശ്ശേ​രി

    സാ​മൂ​ഹി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം- വ​ട​ശ്ശേ​രി
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നു കാ​ണു​ന്ന ആ​ത്മീ​യ ഉ​ണ​ർ​വി​ലും മ​ത​ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും സാ​മു​ദാ​യി​ക സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ല​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ.

    സ​മ​സ്ത സെ​ന്റി​ന​റി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ സു​ന്നി സെന്ററി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫ ്​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​ വഹിച്ചു. അ​ഡ്വ. എം.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:BahrainBahrain NewsManama news
