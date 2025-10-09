Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:58 AM IST

    ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി, വാ​ട്ട​ർ താ​രി​ഫ് കു​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ‘ഇ​വ’

    ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി, വാ​ട്ട​ർ താ​രി​ഫ് കു​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് ‘ഇ​വ’
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) ത​ള്ളി. നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​വ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ചാ​രി​റ്റി​ക​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് ന​ൽ​കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ‘ഇ​വ’ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ചെ​ല​വു​ക​ളും ധ​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കൂ.വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ‘ഇ​വ’ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ന്റെ സം​ഭ​ര​ണം, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ചെ​ല​വ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ‘ഇ​വ’ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.42 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കും പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ‘ഇ​വ’ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. ഈ ​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ഏ​തൊ​രു ത​ട​സ്സ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന താ​രി​ഫ് കു​റ​ക്കാ​നോ വാ​റ്റ് ഇ​ള​വി​ന് അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള മ​റ്റ് സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ളോ ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക​മാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ചാ​രി​റ്റി സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദ​രാ​ജ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ‘ഇ​വ’ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.നി​ല​വി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണം വാ​റ്റ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം താ​രി​ഫ് കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ‘ഇ​വ’.

