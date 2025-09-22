Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    22 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 10:03 AM IST

    ‘എ​റ’ കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ‘എ​റ’ കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച​വ​രും ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ന്റ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (എ​റ) കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഡോ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​വ​രെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ​റ​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും തി​രി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പ​രി​ര​ക്ഷ നോ​ർ​ക്ക പോ​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​തും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ധു മാ​ധ​വ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​യ​മ​സ​ഭ അം​ഗം ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ്, മു​ൻ മ​ന്ത്രി ഡൊ​മി​നി​ക് പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ, മു​ൻ മേ​യ​ർ സൗ​മി​നി ജെ​യി​ൻ, കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ​മി​തി സ്റ്റാ​ൻ​ന്റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​എ. ഷ​ക്കീ​ർ, പ്ര​ശ​സ്ത നാ​ട​ക ര​ച​യി​താ​വും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ചെ​റു​ന്നി​യൂ​ർ ജ​യ​പ്ര​സാ​ദ്, ഗ്ലോ​ബ​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നോ​ബ​ൾ രാ​ജ്, മ​ര​ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ജ​യി​നി പീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പാ​ട്ര​ൺ: ഷാ​ന​വാ​സ് സേ​ട്ട് (ബ​ഹ്റൈ​ൻ), അ​ഡ്വൈ​സ​റി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ മു​ണ്ട​ഞ്ചേ​രി, ഹ​രി​ദാ​സ് നാ​യ​ർ, ര​മേ​ഷ് പി.​വി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: മ​ധു മാ​ധ​വ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ര​ഘു​ലാ​ൽ വി​ജ​യ​ൻ. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: ജ​യി​നി പീ​റ്റ​ർ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി: അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി: സം​ഗീ​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. ട്ര​ഷ​റ​ർ: ജ​യ​ശ്രീ സൂ​ര​ജ്. ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി: അ​രു​ൺ മാ​ധ​വ​ൻ. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ബാ​ബു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ .

